Польша поднимала истребители на фоне якобы активности российской авиации

9 июня Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 49 украинских беспилотников. По 13 дронов были перехвачены над Курской и Нижегородской областями. Еще по девять БПЛА российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была нейтрализована над Белгородской областью.