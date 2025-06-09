Польша поднимала истребители на фоне якобы активности российской авиации
Польша поднимала в воздушное пространство дежурные пары истребителей из-за якобы интенсивных действий России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши в X.
Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приводились в состояние высшей готовности. Сейчас в связи со снижением уровня угрозы операции в воздушном пространстве Польши завершены.
Нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано.
9 июня Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 49 украинских беспилотников. По 13 дронов были перехвачены над Курской и Нижегородской областями. Еще по девять БПЛА российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была нейтрализована над Белгородской областью.
Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Нижнего Новгорода («Стригино»), Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Казани. На данный момент мера отменена во всех воздушных гаванях.