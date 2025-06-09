Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них уничтожены над Курской и Нижегородской областями, сообщает Минобороны.
По девять беспилотников российские военные сбили над Воронежской и Орловской областями, и еще по два – над Брянской областью и Чувашией. Одна воздушная цель была сбита над Белгородской областью.
Губернатор Чувашской республики Олег Николаев сообщил, что два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР». Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение о временной приостановке производства. Еще по одному БПЛА упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Николаев подчеркнул отсутствие угрозы для людей.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, на востоке региона из-за падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись лес и сухая трава. Пожар уже ликвидирован. В том же городском округе обломки беспилотника повредили газопровод низкого давления. 22 абонента временно остались без газа. Получили повреждения дом и автомобиль.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что атака БПЛА была отражена в нескольких районах региона. В одном из них обломки упали на придомовой территории, предварительно, обошлось без пострадавших.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино»), Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Казани. На данный момент мера отменена во всех воздушных гаванях.