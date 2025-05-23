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Польские истребители перехватили российский Су-24 над Балтикой

Ведомости

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. Об этом рассказал журналистам министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Bloomberg.

По словам министра, инцидент произошел вечером 22 мая. Приказ перехватить российский самолет отдало объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе. Косиняк-Камыш заявил, что Су-24 якобы совершал «опасные маневры».

6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с увеличением активности России на западе Украины республика и ее союзники по НАТО подняли в небо над страной дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны привели в максимальную степень готовности к реагированию. Принятые меры были направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши.

В марте президент Польши Анджей Дуда призвал США разметить ядерное оружие на территории республики, что, по его мнению, станет сдерживающим фактором против возможной агрессии России в будущем. Он указал, что границы альянса сдвинулись на восток в 1999 г. и через 26 лет инфраструктура объединения также должна сместиться на восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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