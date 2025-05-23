Польские истребители перехватили российский Су-24 над Балтикой

В марте президент Польши Анджей Дуда призвал США разметить ядерное оружие на территории республики, что, по его мнению, станет сдерживающим фактором против возможной агрессии России в будущем. Он указал, что границы альянса сдвинулись на восток в 1999 г. и через 26 лет инфраструктура объединения также должна сместиться на восток.