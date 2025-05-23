Польские истребители перехватили российский Су-24 над Балтикой
Военно-воздушные силы (ВВС) Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. Об этом рассказал журналистам министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Bloomberg.
По словам министра, инцидент произошел вечером 22 мая. Приказ перехватить российский самолет отдало объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе. Косиняк-Камыш заявил, что Су-24 якобы совершал «опасные маневры».
6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с увеличением активности России на западе Украины республика и ее союзники по НАТО подняли в небо над страной дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны привели в максимальную степень готовности к реагированию. Принятые меры были направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши.
В марте президент Польши Анджей Дуда призвал США разметить ядерное оружие на территории республики, что, по его мнению, станет сдерживающим фактором против возможной агрессии России в будущем. Он указал, что границы альянса сдвинулись на восток в 1999 г. и через 26 лет инфраструктура объединения также должна сместиться на восток.