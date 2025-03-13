Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

10 марта премьер Польши Дональд Туск указал США на высокомерие по отношению к союзникам. За день до этого, 9 марта, глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил в X, что на оплату спутникового интернета Starlink для Украины министерство цифровизации Польши тратит около $50 млн в год, и пригрозил заняться поиском другого поставщика, «если SpaceX окажется ненадежным». В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink» и что без спутникового интернета Киев уже давно проиграл бы в конфликте и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Основатель Space X бизнесмен Илон Маск попросил Сикорского помолчать и назвал его «маленьким человеком». Дуда раскритиковал Сикорского за «совершенно ненужное» вмешательство в Starlink.