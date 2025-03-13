Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон разметить ядерное оружие на территории его страны, что якобы станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем». Об этом пишет Financial Times (FT).
По словам Дуды, недавно он обсудил эту инициативу со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Польский президент отметил, что границы Североатлантического альянса сдвинулись на восток в 1999 г. и через 26 лет инфраструктура военного объединения также должна сместиться на восток.
«Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», – сказал Дуда.
По его мнению, «очевидно», что американский лидер Дональд Трамп может передислоцировать в Польшу ядерные боеголовки США, находящееся в Западной Европе или Соединенных Штатах. Издание предполагает, что в России такой призыв, вероятно, расценят как «крайне провокационный».
Отмечается также, что Дуда хочет возродить проект по совместному использованию ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации экс-президента США Джо Байдена в 2022 г. FT утверждает, что инициатива Дуды насчет размещения ядерного оружия в Польше свидетельствует о растущем беспокойстве республики вероятным усилением позиций Москвы в результате мирных переговоров с Киевом. При этом польский лидер выразил мнение о том, что Трамп не ведет «промосковских переговоров», чтобы вынудить Киев прекратить боевые действия.
В интервью FT Дуда также выразил уверенность в том, что «поляки сами примут решение» на президентских выборах в республике в мае, – так он ответил на вопрос о том, может ли администрация Трампа оказать влияние на голосование. При этом польский лидер выразил обеспокоенность по поводу оспаривания результатов выборов, как это было в Румынии, учитывая, что судьям также придется подтверждать результаты выборов в Польше.
10 марта премьер Польши Дональд Туск указал США на высокомерие по отношению к союзникам. За день до этого, 9 марта, глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил в X, что на оплату спутникового интернета Starlink для Украины министерство цифровизации Польши тратит около $50 млн в год, и пригрозил заняться поиском другого поставщика, «если SpaceX окажется ненадежным». В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink» и что без спутникового интернета Киев уже давно проиграл бы в конфликте и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Основатель Space X бизнесмен Илон Маск попросил Сикорского помолчать и назвал его «маленьким человеком». Дуда раскритиковал Сикорского за «совершенно ненужное» вмешательство в Starlink.