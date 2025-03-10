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Премьер Польши указал США на высокомерие по отношению к союзникам

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск порекомендовал США с уважением относиться к союзникам и не быть высокомерными. Свое мнение он высказал в соцсети X.

«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Но не высокомерие. Дорогие друзья, подумайте об этом», – написал Туск.

9 марта польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что на оплату спутникового интернета Starlink для Украины министерство цифровизации Польши тратит около $50 млн в год. Глава польского МИДа пригрозил заняться поиском другого поставщика, «если SpaceX окажется ненадежным».

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink», и что без спутникового интернета Киев уже давно проиграл бы в конфликте, и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Рубио посоветовал сказать за это «спасибо».

В свою очередь основатель Space X бизнесмен Илон Маск попросил Сикорского помолчать и назвал его «маленьким человеком». Маск подчеркнул, что Starlink никто не заменит, а Польша платит за него только малую часть стоимости.

В феврале Reuters со ссылкой на три источника писало, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, используемом украинской армией, если республика не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее опроверг эту информацию. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона сообщал, что США продолжают делиться разведданными с Киевом, хотя и в ограниченном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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