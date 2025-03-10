Премьер Польши указал США на высокомерие по отношению к союзникам

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink», и что без спутникового интернета Киев уже давно проиграл бы в конфликте, и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Рубио посоветовал сказать за это «спасибо».