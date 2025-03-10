Премьер Польши указал США на высокомерие по отношению к союзникам
Премьер-министр Польши Дональд Туск порекомендовал США с уважением относиться к союзникам и не быть высокомерными. Свое мнение он высказал в соцсети X.
«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Но не высокомерие. Дорогие друзья, подумайте об этом», – написал Туск.
9 марта польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что на оплату спутникового интернета Starlink для Украины министерство цифровизации Польши тратит около $50 млн в год. Глава польского МИДа пригрозил заняться поиском другого поставщика, «если SpaceX окажется ненадежным».
В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink», и что без спутникового интернета Киев уже давно проиграл бы в конфликте, и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Рубио посоветовал сказать за это «спасибо».
В свою очередь основатель Space X бизнесмен Илон Маск попросил Сикорского помолчать и назвал его «маленьким человеком». Маск подчеркнул, что Starlink никто не заменит, а Польша платит за него только малую часть стоимости.
В феврале Reuters со ссылкой на три источника писало, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, используемом украинской армией, если республика не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее опроверг эту информацию. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона сообщал, что США продолжают делиться разведданными с Киевом, хотя и в ограниченном объеме.