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Рубио: без Starlink Киев уже давно проиграл бы в конфликте с Россией

Ведомости

Украина уже давно проиграла бы в конфликте с РФ без спутникового интернета Starlink, и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, комментируя угрозу министра иностранных дел страны Радослава Сикорского найти замену Starlink.

Сикорский заявил, что оплата Starlink для Украины обходится польскому министерству цифровизации примерно в $50 млн в год.

«Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других», – заявил он.

Рубио в ответ сказал, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink».

«И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну и русские были бы сейчас на границе с Польшей», – написал он.

Основатель Space X, американский бизнесмен Илон Маск, также отреагировал на слова Сикорского. Предприниматель попросил главу польского МИДа помолчать и назвал его «маленьким человеком».

«Вы платите лишь малую часть стоимости. И Starlink никто не заменит», – подчеркнул Маск.

В феврале Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, используемом вооруженными силами Украины, если республика не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее назвал эту информацию недостоверной. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона писал, что доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине по-прежнему сохраняется.

9 марта Маск заявлял, что при отключении на Украине Starlink вся передовая линия украинских вооруженных сил рухнет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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