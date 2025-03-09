Рубио: без Starlink Киев уже давно проиграл бы в конфликте с Россией

В феврале Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, используемом вооруженными силами Украины, если республика не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее назвал эту информацию недостоверной. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона писал, что доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине по-прежнему сохраняется.