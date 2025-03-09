Рубио: без Starlink Киев уже давно проиграл бы в конфликте с Россией
Украина уже давно проиграла бы в конфликте с РФ без спутникового интернета Starlink, и тогда россияне были бы сейчас на границе с Польшей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, комментируя угрозу министра иностранных дел страны Радослава Сикорского найти замену Starlink.
Сикорский заявил, что оплата Starlink для Украины обходится польскому министерству цифровизации примерно в $50 млн в год.
«Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других», – заявил он.
Рубио в ответ сказал, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink».
«И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну и русские были бы сейчас на границе с Польшей», – написал он.
Основатель Space X, американский бизнесмен Илон Маск, также отреагировал на слова Сикорского. Предприниматель попросил главу польского МИДа помолчать и назвал его «маленьким человеком».
«Вы платите лишь малую часть стоимости. И Starlink никто не заменит», – подчеркнул Маск.
В феврале Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, используемом вооруженными силами Украины, если республика не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее назвал эту информацию недостоверной. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона писал, что доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине по-прежнему сохраняется.
9 марта Маск заявлял, что при отключении на Украине Starlink вся передовая линия украинских вооруженных сил рухнет.