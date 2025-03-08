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CNN: США продолжают делиться с Украиной разведданными

Ведомости

США продолжают делиться разведданными с Украиной, хотя и в ограниченном объеме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.

Объем информации, которую Украина может применять для проведения наступательных операций против российских войск, был значительно сокращен. Но, по данным источников, Киев продолжает получать данные, способствующие укреплению оборонительных возможностей.

«США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя, заявили официальные лица», – поясняется в сообщении издания.

Также сообщается, что доступ к спутниковому интернету Starlink, который украинские военные используют для связи на фронте, по-прежнему сохраняется.

5 марта появилась информация, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Также американская сторона запретила делиться их разведданными с Киевом и Великобритании. Решение последовало за отменой поставок военной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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