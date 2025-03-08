CNN: США продолжают делиться с Украиной разведданными
США продолжают делиться разведданными с Украиной, хотя и в ограниченном объеме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.
Объем информации, которую Украина может применять для проведения наступательных операций против российских войск, был значительно сокращен. Но, по данным источников, Киев продолжает получать данные, способствующие укреплению оборонительных возможностей.
«США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя, заявили официальные лица», – поясняется в сообщении издания.
Также сообщается, что доступ к спутниковому интернету Starlink, который украинские военные используют для связи на фронте, по-прежнему сохраняется.
5 марта появилась информация, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Также американская сторона запретила делиться их разведданными с Киевом и Великобритании. Решение последовало за отменой поставок военной помощи.