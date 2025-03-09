Маск: передовая линия ВСУ рухнет при отключении Starlink на Украине

Associated Press писало, что в 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре того же года Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink. В МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России.