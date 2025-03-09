Маск: передовая линия ВСУ рухнет при отключении Starlink на Украине
При отключении на Украине спутникового интернета Starlink вся передовая линия украинских вооруженных сил рухнет, это «костяк» украинской армии, заявил бизнесмен Илон Маск.
«Моя система Starlink – это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», – написал предприниматель в X.
Маск добавил, что его «тошнит от многих лет бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проиграет».
Reuters в феврале со ссылкой на три источника сообщило, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. Маск позднее назвал эту информацию ложью. 7 марта CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона писал, что доступ к спутниковому интернету Starlink по-прежнему сохраняется на Украине.
Associated Press писало, что в 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре того же года Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink. В МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России.