Маск опроверг сообщение о возможном отключении Starlink на Украине

Вскоре появился обновленный проект американского соглашения с Украиной. Он ничем не лучше старого, а ряд его условий кажутся еще более жесткими, писала The New York Times со ссылкой на проект договора, датированный 21 февраля. Согласно проекту, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Доходы от продажи полезных ископаемых будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Bloomberg затем сообщило, что Украина отвергла новые требования США.