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Маск опроверг сообщение о возможном отключении Starlink на Украине

Ведомости

Сообщения о том, что США угрожали лишить Украину доступа к спутниковому интернету Starlink в случае отказа заключить соглашение о редкоземельных металлах, являются ложью. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск. 

«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов», – написал Маск в X.

Reuters со ссылкой на три источника сообщило ранее на этой неделе, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил сделку президенту Украины Владимиру Зеленскому. После отказа Киева тема доступа к Starlink снова поднималась на встрече Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Один из собеседников агентства заявил, что украинской стороне дали понять: отключение Starlink будет «неминуемым», если соглашение не состоится. 

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на ресурсы страны в обмен на военную помощь. 

Вскоре появился обновленный проект американского соглашения с Украиной. Он ничем не лучше старого, а ряд его условий кажутся еще более жесткими, писала The New York Times со ссылкой на проект договора, датированный 21 февраля. Согласно проекту, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Доходы от продажи полезных ископаемых будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Bloomberg затем сообщило, что Украина отвергла новые требования США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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