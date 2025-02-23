Маск опроверг сообщение о возможном отключении Starlink на Украине
Сообщения о том, что США угрожали лишить Украину доступа к спутниковому интернету Starlink в случае отказа заключить соглашение о редкоземельных металлах, являются ложью. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск.
«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов», – написал Маск в X.
Reuters со ссылкой на три источника сообщило ранее на этой неделе, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении доступа к Starlink, который используют вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым. По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил сделку президенту Украины Владимиру Зеленскому. После отказа Киева тема доступа к Starlink снова поднималась на встрече Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Один из собеседников агентства заявил, что украинской стороне дали понять: отключение Starlink будет «неминуемым», если соглашение не состоится.
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на ресурсы страны в обмен на военную помощь.
Вскоре появился обновленный проект американского соглашения с Украиной. Он ничем не лучше старого, а ряд его условий кажутся еще более жесткими, писала The New York Times со ссылкой на проект договора, датированный 21 февраля. Согласно проекту, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Доходы от продажи полезных ископаемых будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Bloomberg затем сообщило, что Украина отвергла новые требования США.