Bloomberg: Украина выступила против требования США о компенсации $500 млрд
Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону части полезных ископаемых страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
Фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Украине. Украинская сторона утверждает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более $90 млрд. Другим камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи, сказал собеседник.
В феврале Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь.
22 февраля телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский пока не готов подписать сделку с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины. Изначально предложение о том, что Украина могла бы расплатиться с США при помощи редкоземельных металлов, было направлено Зеленским администрации бывшего президента США Джо Байдена.