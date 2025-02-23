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Bloomberg: Украина выступила против требования США о компенсации $500 млрд

Ведомости

Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону части полезных ископаемых страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Украине. Украинская сторона утверждает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более $90 млрд. Другим камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи, сказал собеседник.

В феврале Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь.

22 февраля телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский пока не готов подписать сделку с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины. Изначально предложение о том, что Украина могла бы расплатиться с США при помощи редкоземельных металлов, было направлено Зеленским администрации бывшего президента США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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