Bloomberg: Украина выступила против требования США о компенсации $500 млрд

22 февраля телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский пока не готов подписать сделку с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины. Изначально предложение о том, что Украина могла бы расплатиться с США при помощи редкоземельных металлов, было направлено Зеленским администрации бывшего президента США Джо Байдена.