Sky News: Зеленский пока не готов подписать сделку с США по полезным ископаемым

Financial Times писала, что Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания уточнили, что США хотели получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. Reuters сообщило, что США заявили Украине о возможности отключения доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют украинские военные, если страна не согласится на американское предложение.