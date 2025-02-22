Sky News: Зеленский пока не готов подписать сделку с США по полезным ископаемым
Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о редкоземельных металлах с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский источник.
«Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять», – уточнил собеседник телеканала.
По его словам, в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства украинской стороны.
В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять американскую помощь на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде.
Financial Times писала, что Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания уточнили, что США хотели получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. Reuters сообщило, что США заявили Украине о возможности отключения доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют украинские военные, если страна не согласится на американское предложение.