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Sky News: Зеленский пока не готов подписать сделку с США по полезным ископаемым

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о редкоземельных металлах с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский источник.

«Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять», – уточнил собеседник телеканала.

По его словам, в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства украинской стороны.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил обменять американскую помощь на редкоземельные металлы Украины. Министр финансов США во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде.

Financial Times писала, что Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. Источники издания уточнили, что США хотели получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. Reuters сообщило, что США заявили Украине о возможности отключения доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют украинские военные, если страна не согласится на американское предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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