О чем говорят претензии Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому

О чем говорят претензии Дональда Трампа к Владимиру ЗеленскомуПрезидент США считает его помехой на пути мирного урегулирования
Президент Украины Владимир Зеленский «вскоре может лишиться страны». Таким образом 19 февраля в своей соцсети Truth Social высказался президент США Дональд Трамп. «Посредственный комик <...> убедил США потратить $350 млрд на ведение заведомо проигранной войны, которая никогда не должна была начаться», – написал американский лидер. Эти деньги, за половину которых он не может отчитаться, Зеленский выбил из бывшего президента Джо Байдена, играя на нем «как на скрипке», полагает Трамп.
По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. по настоящее время США выделили или обещали военную и финансовую помощь Украине на общую сумму $175 млрд. Согласно сайту Европейской службы внешних связей, за тот же период ЕС выделил или обещал на военную, финансовую, гуманитарную и прочую помощь Киеву $145 млрд.
Критика из Вашингтона последовала за очередным высказыванием Зеленского о невозможности проведения в стране президентских выборов после слов Трампа об их необходимости. «Его [Зеленского] рейтинг составляет 4%», – сказал Трамп на пресс-конференции 19 февраля. Зеленский же парировал, что его рейтинг превышает 50%, и заявил о дезинформации Трампа. Предприниматель и близкий советник Трампа Илон Маск отшутился в соцсети Х (экс-Twitter), сказав, что в таком случае Зеленский должен быть рад провести выборы.
Другим раздражителем стало нежелание Зеленского подписывать с США соглашение о редкоземельных элементах, с которым американский министр финансов прибыл на Украину 12 февраля. По словам Трампа, к Скотту Бессенту в Киеве отнеслись без уважения. «С ним обошлись довольно грубо, по сути, ему сказали «нет», а Зеленский спал и не мог с ним встретиться <...>», – заявил Трамп журналистам 20 февраля (цитата по AFP). Стоит уточнить, что Зеленский все же встречался с Бессентом.
В интервью консервативному телеканалу Fox News 10 февраля Трамп рассказывал о достижении с Украиной соглашения, по которому США получат доступ к редкоземам на общую сумму $500 млрд. При этом, согласно данным украинского агентства УНИАН, большая часть этих ресурсов не контролируется Киевом. По данным NBC News, Зеленский отказался подписывать документ из-за отсутствия в нем «достаточных» гарантий безопасности для Украины. Как сообщило 20 февраля агентство Reuters, администрация Трампа может попытаться заключить упрощенную версию сделки, а детали обсудить позже.
Напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским стала активно ощущаться после разговора 12 февраля с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт лидеров двух стран за три года. 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Зеленский находился тогда с визитом в Турции и отменил запланированный ранее визит в Саудовскую Аравию. До этого, 17 февраля, он говорил, что не примет результаты переговоров в Эр-Рияде.
На фоне новостей о Трампе и Зеленском стало известно, что впервые с февраля 2022 г. США отказались подписать резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий России. Об этом сообщило Reuters. Кроме того, согласно газете Financial Times, представители США призвали G7 не называть Россию «агрессором» в заявлении по случаю трех лет с начала конфликта.
Критикуя Зеленского, команда Трампа пытается вынудить его покинуть свой пост и провести выборы на Украине, считает российский политолог Александр Немцев. По мнению американского президента, продолжает эксперт, это приблизит процесс российско-украинских мирных переговоров. При этом перспектива смены власти на Украине будет зависеть от действий европейских лидеров, полагает Немцев. «Если европейцы скажут Зеленскому уходить, то у него не останется другого выбора, кроме объявления отставки», – добавил политолог.
Импичмент Трампа и Зеленский
В 2019 г. палата представителей, контролируемая тогда демократами, объявила Трампу импичмент после публикации подробностей его разговора с Зеленским летом того же года. Дальше процедура импичмента не прошла. Трамп пытался выведать у Зеленского доказательства причастности семьи Джо Байдена, который тогда баллотировался в президенты, к коррупционным схемам на Украине.
Задача Трампа – решение украинского конфликта в пользу США, соглашается ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Американский президент всерьез взялся за эту проблему и пытается исключить все препятствия для ее разрешения, в то время как Зеленский, по мнению Трампа, выступает против американских подходов, заметил эксперт: «США заинтересованы в максимизации выгод, консолидации ресурсов и снижении издержек, чтобы перенаправить весь фокус внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион. А украинский конфликт как кость в горле мешает в реализации этой стратегической цели. Для Трампа самый оптимальный вариант – переложить ответственность за украинцев на Европу».
По мнению Немцева, поднятие Трампом вопроса об эксплуатации украинских редкоземельных металлов – элемент информационного давления и предлог, чтобы поставить Зеленского в неудобное положение и вынудить его действовать в фарватере американских интересов. При этом, как считает Сокольщик, Вашингтон, оказывая давление на Киев, будет добиваться заключения этого соглашения, чтобы компенсировать издержки и расходы США на помощь Украине.