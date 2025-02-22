Reuters: США угрожали Украине отключением Starlink

По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил сделку президенту Украины Владимиру Зеленскому. После отказа Киева тема доступа к Starlink снова поднималась на встрече Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.