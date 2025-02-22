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Reuters: США угрожали Украине отключением Starlink

Ведомости

Вашингтон сообщил Киеву о возможности отключения доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют Вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил сделку президенту Украины Владимиру Зеленскому. После отказа Киева тема доступа к Starlink снова поднималась на встрече Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Один из собеседников агентства утверждает, что украинской стороне дали понять: отключение Starlink будет «неминуемым», если соглашение не состоится. Он подчеркнул, что потеря спутникового интернета стала бы серьезным ударом для Украины.

В феврале Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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