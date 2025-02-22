Reuters: США угрожали Украине отключением Starlink
Вашингтон сообщил Киеву о возможности отключения доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют Вооруженные силы Украины, если страна не согласится на предложенное США соглашение по полезным ископаемым, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
По их данным, этот вопрос обсуждался во время визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил сделку президенту Украины Владимиру Зеленскому. После отказа Киева тема доступа к Starlink снова поднималась на встрече Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Один из собеседников агентства утверждает, что украинской стороне дали понять: отключение Starlink будет «неминуемым», если соглашение не состоится. Он подчеркнул, что потеря спутникового интернета стала бы серьезным ударом для Украины.
В феврале Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.