NYT узнала об ужесточении условий нового варианта соглашения США с Украиной

NYT узнала об ужесточении условий нового варианта соглашения США с УкраинойВашингтон хочет обязать Киев выплатить $500 млрд в счет погашения затрат на помощь
Обновленный проект американского соглашения с Украиной о редкоземельных металлах ничем не лучше старого, а ряд его условий кажутся еще более жесткими, чем в предыдущем варианте. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект договора, датированный 21 февраля.
Согласно проекту, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Похожие условия были в первоначальном проекте от 14 февраля. Доходы от продажи полезных ископаемых Украины будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму президент США Дональд Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. В первой редакции сделки сумма не называлась.
Кроме того, в проекте говорится, что Вашингтон может реинвестировать часть доходов в восстановление Украины по завершению конфликта, в частности, для разработки недр и постройки инфраструктуры. В договор также вошли положения о доходах с территорий, над которыми установила контроль Россия. В случае их возвращения Украиной доля поступлений с них составит 66%.
Ранее Украина выдвигала перспективу партнерства с США в области природных ресурсов, а также просила предоставить гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. В новом документе нет ни того, ни другого, отмечает газета.
В феврале Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь.
22 февраля Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский пока не готов подписать сделку с США в связи с несколькими проблемными вопросами. Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства Украины. Изначально предложение о том, что Украина могла бы расплатиться с США при помощи редкоземельных металлов, было направлено Зеленским администрации бывшего президента США Джо Байдена.