NYT узнала об ужесточении условий нового варианта соглашения США с Украиной

Согласно проекту, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Похожие условия были в первоначальном проекте от 14 февраля. Доходы от продажи полезных ископаемых Украины будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму президент США Дональд Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. В первой редакции сделки сумма не называлась.