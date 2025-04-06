Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух авиацию из-за якобы активности РФ

В ведомстве сообщили, что в соответствии с действующими процедурами были мобилизованы все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении Польши. В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в максимальную степень готовности к немедленному реагированию.