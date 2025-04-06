Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух авиацию из-за якобы активности РФ
В связи с якобы увеличением активности РФ на западе Украины Польша и ее страны-союзницы по НАТО подняли в небо над республикой авиацию. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил (ВС) страны в X.
В ведомстве сообщили, что в соответствии с действующими процедурами были мобилизованы все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении Польши. В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в максимальную степень готовности к немедленному реагированию.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши, говорится в заявлении.
Позже в оперативном командование сообщили, что операция была остановлена и польские силы ПВО вернулись к работе в штатном режиме.
13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон разметить ядерное оружие на территории его страны, что якобы станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем». Financial Times утверждает, что инициатива Дуды свидетельствует о растущем беспокойстве республики вероятным усилением позиций Москвы в результате мирных переговоров с Киевом.