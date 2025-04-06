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Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух авиацию из-за якобы активности РФ

Ведомости

В связи с якобы увеличением активности РФ на западе Украины Польша и ее страны-союзницы по НАТО подняли в небо над республикой авиацию. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил (ВС) страны в X.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с действующими процедурами были мобилизованы все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении Польши. В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в максимальную степень готовности к немедленному реагированию.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши, говорится в заявлении.

Позже в оперативном командование сообщили, что операция была остановлена и польские силы ПВО вернулись к работе в штатном режиме.

13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон разметить ядерное оружие на территории его страны, что якобы станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем». Financial Times утверждает, что инициатива Дуды свидетельствует о растущем беспокойстве республики вероятным усилением позиций Москвы в результате мирных переговоров с Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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