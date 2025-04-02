Польша пообещала не отправлять миротворцев на Украину
Польская сторона не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.
Сикорский пояснил, что отказ Польши отправлять свои войска на Украину связан с распространением в России слухов о том, что поляки намерены захватить часть украинской территории. Он также подчеркнул, что позиция страны не изменится после президентских выборов.
При этом министр отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.
27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран Европейского союза (ЕС), а также Канады.
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».