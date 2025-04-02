Польша пообещала не отправлять миротворцев на Украину

На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».