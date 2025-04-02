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Польша пообещала не отправлять миротворцев на Украину

Ведомости

Польская сторона не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

Сикорский пояснил, что отказ Польши отправлять свои войска на Украину связан с распространением в России слухов о том, что поляки намерены захватить часть украинской территории. Он также подчеркнул, что позиция страны не изменится после президентских выборов. 

При этом министр отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран Европейского союза (ЕС), а также Канады.

На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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