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Макрон: миротворцы смогут дать «военный ответ» на агрессию против Украины

Ведомости

Миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.

Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».

«В рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

15 марта Макрон заявлял, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, если Киев попросит союзные силы присутствовать на ее территории, то решение Москвы не будет иметь значения.

24 марта The Telegraph со ссылкой на «высокопоставленные военные источники» писал, что британские военнослужащие отвергли планы премьер-министра Кира Стармера насчет отправки миротворцев на Украину, расценив их как политический театр. 17 марта Sky News сообщала со ссылкой на представителя Стармера, что в «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран. 23 марта президент Чехии Петр Павел говорил, что в состав миротворческих сил на Украине после заключения мирного соглашения должны войти чешские войска.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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