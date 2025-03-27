Макрон: миротворцы смогут дать «военный ответ» на агрессию против Украины
Миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.
Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».
«В рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
15 марта Макрон заявлял, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, если Киев попросит союзные силы присутствовать на ее территории, то решение Москвы не будет иметь значения.
24 марта The Telegraph со ссылкой на «высокопоставленные военные источники» писал, что британские военнослужащие отвергли планы премьер-министра Кира Стармера насчет отправки миротворцев на Украину, расценив их как политический театр. 17 марта Sky News сообщала со ссылкой на представителя Стармера, что в «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран. 23 марта президент Чехии Петр Павел говорил, что в состав миротворческих сил на Украине после заключения мирного соглашения должны войти чешские войска.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией.