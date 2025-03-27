Макрон: миротворцы смогут дать «военный ответ» на агрессию против Украины

24 марта The Telegraph со ссылкой на «высокопоставленные военные источники» писал, что британские военнослужащие отвергли планы премьер-министра Кира Стармера насчет отправки миротворцев на Украину, расценив их как политический театр. 17 марта Sky News сообщала со ссылкой на представителя Стармера, что в «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран. 23 марта президент Чехии Петр Павел говорил, что в состав миротворческих сил на Украине после заключения мирного соглашения должны войти чешские войска.