Президент Чехии заявил о готовности направить миротворцев на Украину

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Parisien заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.