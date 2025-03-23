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Президент Чехии заявил о готовности направить миротворцев на Украину

Ведомости

Чешские войска должны войти в состав миротворческих сил на Украине после заключения мирного соглашения, заявил в интервью изданию «Европейская правда» президент Чехии Петр Павел.

Павел сообщил, что его страна уже участвует в работе «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность создания миротворческих сил. По его мнению, Прага должна принять участие в отправке миротворцев на Украине, когда страны совместно придут к этому решению.

«У разных политиков могут быть разные мнения, но если есть сильная группа европейских стран, которые хотят предоставить гарантии безопасности Украине, я твердо убежден, что Чешская Республика должна быть среди них», – сказал он.

Павел ранее на этой неделе провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет портал Idnes. 21 марта на пресс-конференции после встречи он заявил, что считает преждевременным говорить об участии Чехии в возможной миротворческой миссии. При этом он подтвердил, что в случае принятия решения о создании таких совместных военных сил, «Чешская Республика будет в них участвовать».

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Parisien заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который также поддерживает идею ввода миротворческих европейских войск на территорию Украины после прекращения огня, 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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