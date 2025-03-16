Медведев предупредил о войне в случае отправки миротворцев НАТО на Украину

Руководители некоторых европейских стран в последнее время стали часто высказываться о готовности отправить миротворцев на Украину для контроля за режимом прекращения огня в случае, если такое соглашение будет достигнуто. В Европе наиболее активными сторонниками данной идеи являются Стармер и Макрон. Последний в середине марта заявил, что контингент западных военных может быть размещен в Киеве, Одессе и Львове. До этого французский президент также говорил, что европейские страны из числа желающих могут направить военных на Украину без согласия России.