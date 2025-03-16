Медведев предупредил о войне в случае отправки миротворцев НАТО на Украину
Отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х. Пост российского политика опубликован на английском языке.
Медведев напомнил, что Россия никогда не согласится с присутствием военных стран НАТО на Украине, данная позиция была неоднократно донесена до президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть не из стран НАТО. Но нет же, мы пошлем десятки тысяч – просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», – указал Медведев, призвав европейских лидеров посоветоваться по этому вопросу с президентом США Дональдом Трампом.
Руководители некоторых европейских стран в последнее время стали часто высказываться о готовности отправить миротворцев на Украину для контроля за режимом прекращения огня в случае, если такое соглашение будет достигнуто. В Европе наиболее активными сторонниками данной идеи являются Стармер и Макрон. Последний в середине марта заявил, что контингент западных военных может быть размещен в Киеве, Одессе и Львове. До этого французский президент также говорил, что европейские страны из числа желающих могут направить военных на Украину без согласия России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение западных миротворцев на Украине не требуется для окончания конфликта. По словам Лаврова, Россия ни при каких условиях не примет военных НАТО на Украине под видом миротворцев. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – сказал Лавров в интервью трем американским блогерам.