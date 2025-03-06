В Кремле сочли выступление Макрона чрезвычайно конфронтационным для России

Макрон вечером 5 марта выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что после начала военных действий Франция приняла решение поддержать Украину и ввести санкции против России. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он. Лидер Франции отметил, что США все меньше поддерживают Украину, но он надеется, что они «останутся на нашей стороне». На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность по обеспечению мира на Украине, отметил он. Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».