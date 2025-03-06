В Кремле сочли выступление Макрона чрезвычайно конфронтационным для России

В Кремле сочли выступление Макрона чрезвычайно конфронтационным для РоссииФранция высказала претензии на ядерное лидерство в Европе, считает Песков
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое состоялось вечером 5 марта, «чрезвычайно конфронтационно». Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», – сказал Песков.
По его мнению, в этом выступлении было много неточностей: «Говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ».
Песков заявил, что Макрон не упомянул в выступлении «о законных озабоченностях и страхах России» в связи с расширением НАТО, о необходимости для России принимать ответные меры. Пресс-секретарь президента напомнил, что Макрон сказал, что Россия нарушала минские договоренности, но «забыл упомянуть о том, что его предшественник [президент Франции] господин [Франсуа] Олланд признал, что минские договоренности никто не собирался выполнять и что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться с силами и вооружиться».
«Господин президент также забыл рассказать о том, как министр иностранных дел Франции в 2014 г. поставил свою подпись под документом, гарантией законному президенту Украины Януковичу. И потом вместе со своими европейскими коллегами Франция обманула действующего президента Украины. Обо всем этом, к сожалению, господин Макрон забыл сказать в своем обращении», – сказал представитель Кремля. Песков еще раз подчеркнул, что основная суть восприятия этого заявления в Кремле – что оно «весьма и весьма конфронтационное».
Если прочитать выступление Макрона, то складывается ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны, сказал Песков.
«Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. Это уже такая ядерная риторика. Это такая претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно», – отметил он.
Песков также прокомментировал заявление Макрона о том, что Франция может разместить свой контингент на Украине: «Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден».
Макрон вечером 5 марта выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что после начала военных действий Франция приняла решение поддержать Украину и ввести санкции против России. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он. Лидер Франции отметил, что США все меньше поддерживают Украину, но он надеется, что они «останутся на нашей стороне». На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность по обеспечению мира на Украине, отметил он. Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».