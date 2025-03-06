В Кремле оценили слова Маска о стремлении лидеров Европы к «вечной войне»

«Вот если прочитать выступление Макрона [во вчерашнем обращении к нации], то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика», – сказал Песков.