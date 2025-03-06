В Кремле оценили слова Маска о стремлении лидеров Европы к «вечной войне»
С заявлением американского предпринимателя Илона Маска о том, что лидеры Европы хотят «вечной войны», можно согласиться, если посмотреть на «ядерную риторику» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вот если прочитать выступление Макрона [во вчерашнем обращении к нации], то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика», – сказал Песков.
6 марта Маск в соцсети X прокомментировал слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть опаснее, чем продолжение боевых действий. По мнению предпринимателя, лидеры Европы «хотят вечной войны».
Вечером 5 марта президент Франции в обращении к нации назвал Россию угрозой для Европы и выступил за размещение европейских войск на Украине. Макрон заявил о том, что готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европейского союза (ЕС).