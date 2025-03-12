О чем рассказал Лавров в интервью трем американским блогерам

О чем рассказал Лавров в интервью трем американским блогерамГлава МИДа ответил на вопросы об отношениях РФ и США, миротворцах на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано об отношениях США и РФ, о начале и причинах спецоперации и позиции Москвы насчет миротворцев на Украине. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.
О «возвращении к нормальности» в США
То, что в настоящее время происходит в США, можно охарактеризовать, как «возвращение к нормальности», считает Лавров. Министр отметил, что Соединенные Штаты всегда были государством с противостоянием двух крупных партий – республиканской и демократической. При этом если раньше их ключевым отличием были аспекты, укладывающиеся в поле «обычной христианской жизни в рамках традиционных ценностей», то с приходом неоконсервативных (преимущественно неолиберальных) идей разрыв усилился. По мнению Лаврова, это можно объяснить отходом демократов от христианских ценностей, «бесконечным продвижением повестки ЛГБТ»
Средний Запад США оказался не готов к принятию таких «ценностей», и действующий президент Дональд Трамп получил поддержку.
«Так что речь идет именно о возвращении к «нормальности» в том виде, в котором мы ее понимаем <…>. Это факт, что пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей», – сказал Лавров.
Об отношениях России и США
Министр сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказали, что хотят нормальных отношений «в том смысле, что основа американской внешней политики при администрации Трампа – это защита национальных интересов США». При этом, по словам Лавров, в США осознают, что другие государства также имеют национальные интересы, и готовы к серьезным переговорам с ними.
Глава МИД РФ назвал очевидным, что национальные интересы США и России никогда не совпадут даже на 50%.
«Но когда они все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать все, чтобы эти схожести развивать, воплощая их на практике, чтобы они развивались на благо сторон, будь то экономические или инфраструктурные проекты или что-либо еще», – сказал он.
При несовпадении или противоречии интересов ответственные страны должны приложить все усилия, чтобы не допустить конфронтации, не говоря уже о военном противостоянии – Россия абсолютно согласна с этой позицией.
О спецоперации на Украине
Проведение Россией специальной военной операции стало вынужденной мерой, президент РФ Владимир Путин не раз об этом говорил. Все другие попытки направить ситуацию в положительное русло «потерпели крах», напомнил Лавров.
Министр отметил, что люди, пришедшие к власти на Украине в результате госпереворота, в первую очередь заявили об отмене статуса русского языка и направили боевиков на штурм здания Верховного Совета Крыма. Против граждан Южной и Восточной Украины, отказавшихся выполнять указания новых властей, была начата «антитеррористическая операция», что привело к войне, завершившейся подписанием минских соглашений в феврале 2015 г. При этом в скором времени после вступления соглашений в силу немцы, французы и украинцы начали говорить, что они никогда не разговаривали с «сепаратистами».
«То, как повели себя французы и немцы, – стыдно. В конечном итоге те, кто подписался от имени Украины, Германии и Франции – [бывший президент Украины Петр] Порошенко, [экс-канцлер Германии] Ангела Меркель и [экс-президент Франции Франсуа] Олланд, – заявили в интервью (находясь уже в отставке), что они никогда не собирались реализовывать эти договоренности. Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием», – отметил Лавров, добавив, что НАТО сыграло основную роль в процессе «Рамштайн», возглавляемом США во времена президента Джо Байдена.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что в украинском вопросе речь идет не о территориях, а о людях, законодательно лишенных своей истории. Лавров напомнил, что в сентябре 2021 г. Зеленский на вопрос о людях по ту сторону линии соприкосновения ответил, что есть люди и есть «особи», и порекомендовал жителям Украины, чувствующим себя частью русской культуры, уехать в РФ.
«Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их», – подчеркнул Лавров.
О США и НАТО
Лавров не считает, что США покинут НАТО – Трамп на это «даже не намекал». При этом американский лидер заявлял, что если страны НАТО хотят, чтобы США защищали их и обеспечили гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо. Размер «платы» (2,5% или 5% от внутреннего валового продукта) будет обсуждаться. Кроме того, по словам президента США, страны, соответствующие критериям по доле ВВП, которая должна вноситься в бюджет НАТО, получат гарантии безопасности.
При этом Трамп не стремится предоставлять гарантии безопасности Украине под руководством Владимира Зеленского, считая, что текущий конфликт никогда не должен был начинаться.
«Вступление Украины в НАТО является нарушением её конституции, нарушением Декларации о государственном суверенитете Украины 1991 г., на основании которой Украина была признана нами суверенным государством», – отметил Лавров.
О миротворцах на Украине
Европа и Великобритания хотят продолжения конфликта. То, как они приняли Зеленского в Лондоне после перепалки с Трампом в Овальном кабинете, говорит об их желании «поднять ставки» и подготовке чего-то, что может сподвигнуть администрацию Трампа к агрессивным действиям против России. По словам Лаврова, Москва философски воспринимает это.
«Мы знаем, что делаем», – подчеркнул глава МИД РФ.
Одержимость Европы размещением миротворцев на Украине поражает, отметил министр, приводя слова президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении боевых действий с последующим размещением в республике европейских военных. Лавров заявил, что «это не то, что требуется для окончания войны», проводимой Западом против России через украинцев путем прямого участия их военных.
«Если расширение НАТО признается, по крайней мере Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», – считает он.
По словам Лаврова, Россия ни при каких условиях не примет военных НАТО на Украине под видом миротворцев, но с РФ «никто не разговаривает» на эту тему.
«Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – сказал Лавров.
11 марта Трамп сообщил о намерении на этой неделе провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Встреча стала первой официальной после ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля. Согласно совместному заявлению двух стран, Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. По словам Трампа, он надеется на полное прекращение огня на Украине «в течение ближайших нескольких дней». Reuters писало, что Трамп ожидает встречи США и России по украинскому вопросу 11 или 12 марта.