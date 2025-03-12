О чем рассказал Лавров в интервью трем американским блогерам

То, что в настоящее время происходит в США, можно охарактеризовать, как «возвращение к нормальности», считает Лавров. Министр отметил, что Соединенные Штаты всегда были государством с противостоянием двух крупных партий – республиканской и демократической. При этом если раньше их ключевым отличием были аспекты, укладывающиеся в поле «обычной христианской жизни в рамках традиционных ценностей», то с приходом неоконсервативных (преимущественно неолиберальных) идей разрыв усилился. По мнению Лаврова, это можно объяснить отходом демократов от христианских ценностей, «бесконечным продвижением повестки ЛГБТ» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .