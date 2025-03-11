Reuters: Трамп ожидает встречи с РФ по Украине 11 или 12 марта

Ранее 11 марта в в саудовской Джидде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, которые проходили без лидеров этих стран. Представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Американская делегация также заявила о немедленном возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении военной помощи республике.