Reuters: Трамп ожидает встречи с РФ по Украине 11 или 12 марта
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта, сообщает Reuters. Он также заявил, что снова пригласил бы президента республики Владимира Зеленского в Белый дом.
«Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня и что США встретятся с Россией позже во вторник или в среду», – говорится в сообщении агентства.
Ранее 11 марта в в саудовской Джидде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, которые проходили без лидеров этих стран. Представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Американская делегация также заявила о немедленном возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении военной помощи республике.