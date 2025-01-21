Трамп: страны НАТО должны расходовать 5% ВВП на оборону

Financial Times 20 декабря передавала информацию от помощников Трампа о том, что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Тогда республиканец заявлял, что не планирует приостанавливать военную помощь Украине, но не поддерживает ее членство в НАТО. Источник FT сообщали, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП, которые пойдут на оборону.