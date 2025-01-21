Трамп: страны НАТО должны расходовать 5% ВВП на оборону
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
«НАТО должно платить больше денег. НАТО должно платить 5%», – подчеркнул лидер США.
7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процента ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.
Financial Times 20 декабря передавала информацию от помощников Трампа о том, что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Тогда республиканец заявлял, что не планирует приостанавливать военную помощь Украине, но не поддерживает ее членство в НАТО. Источник FT сообщали, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП, которые пойдут на оборону.