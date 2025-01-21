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Трамп: страны НАТО должны расходовать 5% ВВП на оборону

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

«НАТО должно платить больше денег. НАТО должно платить 5%», – подчеркнул лидер США.

7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процента ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

Financial Times 20 декабря передавала информацию от помощников Трампа о том, что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Тогда республиканец заявлял, что не планирует приостанавливать военную помощь Украине, но не поддерживает ее членство в НАТО. Источник FT сообщали, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП, которые пойдут на оборону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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