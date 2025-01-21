Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп приостановил помощь США другим государствам на 90 дней

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США временно приостановит все программы помощи другим странам на 90 дней, сообщает AP.

По информации издания, ограничения вводятся для того, чтобы проверить программы на соответствие политике новой администрации США.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не должна предоставляться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов», – завил Трамп.

Дональд Трамп уже ни раз высказывался против иностранной помощи несмотря на то, что обычно помощь другим государствам составляет примерно 1% от бюджета США, помимо исключительных случаев, таких как миллиарды вооружений, предоставленных Украине.

Одни из крупнейших получателей помощи от Америки – Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год) и Иордания ($1,7 млрд в год). Их может не затронуть подписанный указ, поскольку эта помощь включена в долгосрочные пакеты и, в некоторых случаях, регулируются договорными обязательствами.

Последняя официальная выделенная помощь администрации предыдущего президента США Джо Байдена была подписана в середине декабря 2023 г. Согласно документу, $68 млрд было выделено на на программы за рубежом, которые варьируются от помощи при стихийных бедствиях до инициатив в области здравоохранения и демократии в 204 странах и регионах.

20 января 2024 г. Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в столице.

В первые часы после вступления на пост президента Трамп издал несколько указов – о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г. и признание наркокартелей международными террористическим организациями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных