Трамп приостановил помощь США другим государствам на 90 дней
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США временно приостановит все программы помощи другим странам на 90 дней, сообщает AP.
По информации издания, ограничения вводятся для того, чтобы проверить программы на соответствие политике новой администрации США.
«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не должна предоставляться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов», – завил Трамп.
Дональд Трамп уже ни раз высказывался против иностранной помощи несмотря на то, что обычно помощь другим государствам составляет примерно 1% от бюджета США, помимо исключительных случаев, таких как миллиарды вооружений, предоставленных Украине.
Одни из крупнейших получателей помощи от Америки – Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год) и Иордания ($1,7 млрд в год). Их может не затронуть подписанный указ, поскольку эта помощь включена в долгосрочные пакеты и, в некоторых случаях, регулируются договорными обязательствами.
Последняя официальная выделенная помощь администрации предыдущего президента США Джо Байдена была подписана в середине декабря 2023 г. Согласно документу, $68 млрд было выделено на на программы за рубежом, которые варьируются от помощи при стихийных бедствиях до инициатив в области здравоохранения и демократии в 204 странах и регионах.
20 января 2024 г. Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в столице.
В первые часы после вступления на пост президента Трамп издал несколько указов – о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г. и признание наркокартелей международными террористическим организациями.