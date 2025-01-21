Трамп приостановил помощь США другим государствам на 90 дней

Одни из крупнейших получателей помощи от Америки – Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год) и Иордания ($1,7 млрд в год). Их может не затронуть подписанный указ, поскольку эта помощь включена в долгосрочные пакеты и, в некоторых случаях, регулируются договорными обязательствами.