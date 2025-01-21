Трамп заявил о настрое Зеленского на сделку по Украине

«Вы видели, что говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет непросто, это сложные вопросы. Я не могу назвать сроки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне приходится чем-то жертвовать», – сказал Рубио (цитата по CNN).