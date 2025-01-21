Трамп заявил о настрое Зеленского на сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.
«Зеленский хочет заключить сделку», – сказал он, выразив надежду, что Путин тоже этого хочет.
Заявлявший в качестве кандидата на пост президента США, что он может закончить конфликт на Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.
«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», – сказал он журналистам в Овальном кабинете.
Утвержденный сенатом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что не может назвать сроки окончания конфликта между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждая из сторон должна будет «что-то» уступить в рамках процесса урегулирования.
«Вы видели, что говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет непросто, это сложные вопросы. Я не могу назвать сроки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне приходится чем-то жертвовать», – сказал Рубио (цитата по CNN).
На вопрос о том, как скоро они смогут начать переговоры о прекращении огня на Украине, Рубио ответил: «Это будет главным приоритетом президента, так что почти сразу. На самом деле, кое-что уже началось. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже проделана, но это будет непросто».