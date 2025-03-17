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Sky News: в коалицию по украинскому урегулированию могут войти более 30 стран

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В «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Sky News.

Представитель Стармера не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к коалиции.

Политик сообщил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил, если стране удастся договориться с Россией о прекращении огня.

15 марта Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, к которой присоединились около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи британский премьер-министр призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».

В ходе саммита по Украине 2 марта Стармер подтвердил планы создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Ожидается, что в коалицию войдет Франция, об остальных предполагаемых участниках не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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