Sky News: в коалицию по украинскому урегулированию могут войти более 30 стран
В «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Sky News.
Представитель Стармера не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к коалиции.
Политик сообщил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил, если стране удастся договориться с Россией о прекращении огня.
15 марта Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, к которой присоединились около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи британский премьер-министр призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».
В ходе саммита по Украине 2 марта Стармер подтвердил планы создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Ожидается, что в коалицию войдет Франция, об остальных предполагаемых участниках не сообщалось.