Sky News: в коалицию по украинскому урегулированию могут войти более 30 стран

15 марта Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, к которой присоединились около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи британский премьер-министр призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».