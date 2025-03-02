Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

«Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение, такое как в Минске», – сказал он.