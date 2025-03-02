Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд
Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) в дополнение к объявленному накануне кредиту, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в Лондоне в ходе европейского саммита по Украине. Об этом пишет The Guardian.
1 марта Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о предоставлении Украине кредита на сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов. Зеленский говорил, что речь идет о ссуде на «усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов». По словам президента, деньги пойдут на производство оружия в республике.
Новая помощь в виде «экспортного финансирования» Великобритании позволит Киеву закупить более 5000 ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте, сообщил Стармер.
«Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение, такое как в Минске», – сказал он.
Стармер в ходе саммите подтвердил планы создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Он указал, что европейские лидеры согласились не останавливать поток военной помощи в республику и усилить экономическое давление на Россию. Европа будет настаивать на том, что Украина должна быть за столом любых мирных переговоров, пишет The Guardian. В «коалиции желающих» Великобритания намерена взять на себя ведущую роль, заявил Стармер.