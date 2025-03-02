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Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Ведомости

Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) в дополнение к объявленному накануне кредиту, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в Лондоне в ходе европейского саммита по Украине. Об этом пишет The Guardian.

1 марта Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о предоставлении Украине кредита на сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов. Зеленский говорил, что речь идет о ссуде на «усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов». По словам президента, деньги пойдут на производство оружия в республике.

Новая помощь в виде «экспортного финансирования» Великобритании позволит Киеву закупить более 5000 ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте, сообщил Стармер. 

«Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение, такое как в Минске», – сказал он.

Стармер в ходе саммите подтвердил планы создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по ​​Украине и обеспечение мира. Он указал, что европейские лидеры согласились не останавливать поток военной помощи в республику и усилить экономическое давление на Россию. Европа будет настаивать на том, что Украина должна быть за столом любых мирных переговоров, пишет The Guardian. В «коалиции желающих» Великобритания намерена взять на себя ведущую роль, заявил Стармер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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