Стармер: Великобритания и Франция представят США план мира на Украине
Великобритания и Франция будут работать с Украиной над «планом по прекращению боевых действий», который затем планируется обсудить с США, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью BBC.
Стармер сообщил, что после встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, которая завершилась перепалкой, он поговорил по телефону с обоими. Зеленский после переговоров в Вашингтоне вылетел в Лондон, а после встречи с украинским президентом Стармер, по его словам, также созвонился с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы сейчас договорились, что Соединенное Королевство вместе с Францией и, возможно, еще с одний или двумя странами будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами», – сказал британский премьер.
По его мнению, стороны «сделали шаг в правильном направлении», потому что «никто не хочет видеть то, что произошло» 28 февраля в Белом доме. Важно сосредоточиться именно «на прочном мире» на Украине, добавил он. Стороны должны гарантировать, что соглашение в случае его заключения будет долгосрочным, а не «временной паузой», считает политик. Для обеспечения прочного мира, подчеркнул Стармер, необходимо получить «сильную Украину», гарантии безопасности от Европы и поддержку США.
28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.