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Стармер: Великобритания и Франция представят США план мира на Украине

Ведомости

Великобритания и Франция будут работать с Украиной над «планом по прекращению боевых действий», который затем планируется обсудить с США, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью BBC.

Стармер сообщил, что после встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, которая завершилась перепалкой, он поговорил по телефону с обоими. Зеленский после переговоров в Вашингтоне вылетел в Лондон, а после встречи с украинским президентом Стармер, по его словам, также созвонился с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы сейчас договорились, что Соединенное Королевство вместе с Францией и, возможно, еще с одний или двумя странами будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами», – сказал британский премьер.

По его мнению, стороны «сделали шаг в правильном направлении», потому что «никто не хочет видеть то, что произошло» 28 февраля в Белом доме. Важно сосредоточиться именно «на прочном мире» на Украине, добавил он. Стороны должны гарантировать, что соглашение в случае его заключения будет долгосрочным, а не «временной паузой», считает политик. Для обеспечения прочного мира, подчеркнул Стармер, необходимо получить «сильную Украину», гарантии безопасности от Европы и поддержку США.

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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