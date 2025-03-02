Стармер: Великобритания и Франция представят США план мира на Украине

По его мнению, стороны «сделали шаг в правильном направлении», потому что «никто не хочет видеть то, что произошло» 28 февраля в Белом доме. Важно сосредоточиться именно «на прочном мире» на Украине, добавил он. Стороны должны гарантировать, что соглашение в случае его заключения будет долгосрочным, а не «временной паузой», считает политик. Для обеспечения прочного мира, подчеркнул Стармер, необходимо получить «сильную Украину», гарантии безопасности от Европы и поддержку США.