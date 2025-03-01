Самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в США с американским лидером Дональдом Трампом встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Самолет Зеленского 1 марта приземлился в Лондоне, передает Sky News.
Самолет украинского президента приземлился в Великобритании в преддверии крупного саммита, в котором 2 марта примут участие «более десятка» европейских лидеров, пишет телеканал. Встреча Стармера и Зеленского состоится на Даунинг-стрит 1 марта, сообщили в пресс-службе британского премьера.
28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.
Днем ранее, 27 февраля, Вашингтон посетил Стармер. Трамп в ходе встречи с британским премьером заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. Эта встреча стала «отрезвляющей» для Украины и ее европейских союзников, писала газета Politico.