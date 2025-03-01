Самолет Зеленского приземлился в Лондоне

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.