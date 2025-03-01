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Самолет Зеленского приземлился в Лондоне

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в США с американским лидером Дональдом Трампом встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Самолет Зеленского 1 марта приземлился в Лондоне, передает Sky News.

Самолет украинского президента приземлился в Великобритании в преддверии крупного саммита, в котором 2 марта примут участие «более десятка» европейских лидеров, пишет телеканал. Встреча Стармера и Зеленского состоится на Даунинг-стрит 1 марта, сообщили в пресс-службе британского премьера.

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.

Днем ранее, 27 февраля, Вашингтон посетил Стармер. Трамп в ходе встречи с британским премьером заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. Эта встреча стала «отрезвляющей» для Украины и ее европейских союзников, писала газета Politico.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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