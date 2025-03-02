В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине
В столице Великобритании начался саммит по Украине с участием порядка 20 представителей европейских стран и объединений, в Лондон в том числе прибыли лидеры Франции, Германии, Польши, Турции и других, передает The Guardian.
Президент Украины Владимир Зеленский, который также принимает участие в саммите, находится в Великобритании с субботы, 1 марта. Он уже провел переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером. Всего на мероприятии собрались 19 политиков и чиновников, следует из опубликованной газетой фотографии. В их числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также премьеры Испании, Италии, Чехии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
На саммит прибыли также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антонио Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Стармер на открытии саммита заявил, что Европа сталкивается с вопросом своей безопасности «раз в поколение», пишет The Guardian. «Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется», – сказал он.
Британский премьер подчеркнул, что «достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного», этот вопрос является жизненно важным для безопасности «каждой страны здесь и многих других». Стармер заявил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы затем обсудить его с США и «вместе двигаться вперед». Сегодняшние же переговоры будут посвящены тому, как можно «вместе обеспечить справедливый и прочный мир» и как поддержать Украину, добавил он.
Зеленский после встречи со Стармером сообщил в своем Telegram-канале о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Речь идет о ссуде на «усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов». По словам президента, деньги пойдут на производство оружия в республике.