В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине

Британский премьер подчеркнул, что «достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного», этот вопрос является жизненно важным для безопасности «каждой страны здесь и многих других». Стармер заявил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы затем обсудить его с США и «вместе двигаться вперед». Сегодняшние же переговоры будут посвящены тому, как можно «вместе обеспечить справедливый и прочный мир» и как поддержать Украину, добавил он.