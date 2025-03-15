Западные лидеры начали организованную Стармером онлайн-встречу по Украине

Как следует из опубликованных фотографий, в мероприятии участвует президент Франции Эммануэль Макрон. Стармер уже заявил, что президенту РФ Владимиру Путину «рано или поздно» придется «сесть за стол переговоров», пишет британское издание. По его словам, именно глава российского государства якобы затягивает процесс перемирия, в то время как Киев взял на себя обязательство по 30-дневному безоговорочному прекращению огня.