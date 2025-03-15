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Западные лидеры начали организованную Стармером онлайн-встречу по Украине

Британский премьер призвал их к давлению на Россию
Ведомости

Около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии начали онлайн-встречу по ситуации на Украине. Ее проводит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета The Guardian.

Как следует из опубликованных фотографий, в мероприятии участвует президент Франции Эммануэль Макрон. Стармер уже заявил, что президенту РФ Владимиру Путину «рано или поздно» придется «сесть за стол переговоров», пишет британское издание. По его словам, именно глава российского государства якобы затягивает процесс перемирия, в то время как Киев взял на себя обязательство по 30-дневному безоговорочному прекращению огня.

Стармер призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».

Агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник сообщает, что на виртуальной встрече также выступили президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

С инициативой организовать 30-дневное перемирие на Украине выступили в Вашингтоне, Киев 11 марта идею поддержал. 13 марта Путин также согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. Путин также отметил, что остановка боев должна привести к долгосрочному миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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