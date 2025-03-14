Как мировые СМИ отреагировали на слова Путина о прекращении огня на Украине

13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. Путин также отметил, что остановка боев должна привести к долгосрочному миру. О том, что Москва может выступить с дополнительными условиями по соглашению, писали СМИ до заявления Путина. Как пишут издания сейчас, президент России «чувствует, что ведет переговоры с позиции силы».