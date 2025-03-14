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Как мировые СМИ отреагировали на слова Путина о прекращении огня на Украине

Президент призвал учитывать нюансы при заключении соглашения
Максим Цуланов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. Путин также отметил, что остановка боев должна привести к долгосрочному миру. О том, что Москва может выступить с дополнительными условиями по соглашению, писали СМИ до заявления Путина. Как пишут издания сейчас, президент России «чувствует, что ведет переговоры с позиции силы».

«Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на согласие Путина остановить бои на 30 дней и условия Москвы.

«Россия имеет преимущество в Курской области. Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы, и не хочет ее терять».

«Комментарии Путина быстро вызвали осуждение со стороны Киева: президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера в затягивании переговоров. Позднее президент США Дональд Трамп назвал ответ Путина «многообещающим», но неполным. Он пообещал провести переговоры с президентом России».

«Поддержка предложения США о прекращении огня видимо была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с президентом Трампом. Однако Путин заявил, что любое соглашение должно касаться того, что Москва считает коренными причинами конфликта, – это предостережение предполагает, что любое прекращение огня займет больше времени, чем хотелось бы Трампу».

«Избегая прямого отклонения предложения Трампа, Путин, по-видимому, балансирует между отказом открыто отвергать стремление Трампа к миру и навязыванием собственных жестких требований, что может затянуть переговоры».

«Путину было бы трудно сразу отвергнуть американское предложение, рискуя показаться более воинственным, чем Зеленский. Это тем более актуально на этапе возобновления контактов с Вашингтоном. Но никто не ожидал, что кремлевский лидер, занимающий сильную позицию на переговорах, одобрит приостановку боевых действий».

«Россия рассматривает переговоры о прекращении огня как возможность для долгосрочного урегулирования конфликта с Украиной. «Всплеск дипломатии» произошел на фоне того, что российские войска продолжают территориальное продвижение на востоке Украины и отвоевывают территорию в Курской области. Украина надеялась сохранить контроль над территорией и использовать ее в качестве рычага на переговорах, однако на прошлой неделе Россия активизировала свои усилия по восстановлению контроля над регионом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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