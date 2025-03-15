Макрон: страны Европы могут направить миротворцев на Украину без согласия России

Он отметил, что если Украина попросит союзные силы присутствовать на ее территории, то решение России не будет иметь значения. Макрон уточнил, что речь идет о размещении нескольких тысяч военнослужащих, которые будут помогать в обучении украинских сил и показывать долгосрочную поддержку.