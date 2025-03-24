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Британские военные отвергли план премьера по миротворцам на Украине

Ведомости

Военнослужащие Великобритании отвергли планы премьер-министра Кира Стармера насчет отправки миротворцев на Украину, расценив их как политический театр, пишет The Telegraph со ссылкой на «высокопоставленные военные источники».

По словам собеседников издания, Стармер «забежал вперед».

«Стармер опередил сам себя, заговорив о «ботинках на земле», прежде чем понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом и больше о самолетах и кораблях, которые проще создать и не нужно размещать на Украине», – сказал высокопоставленный армейский источник.

17 марта Sky News писала со ссылкой на представителя Стармера, что в «коалицию желающих» по урегулированию конфликта на Украине могут войти более 30 стран. При этом он не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к коалиции.

Стармер 15 марта провел онлайн-встречу по ситуации на Украине. Участие в ней приняли около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи британский премьер-министр призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Москву с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих». В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. 21 марта The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Макрон отошел от идеи отправки европейских войск на Украину в пользу альтернативы в виде миротворческой миссии ООН.

23 марта президент Чехии Петр Павел заявлял, что чешские войска должны войти в состав миротворческих сил на Украине после заключения мирного соглашения.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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