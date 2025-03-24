Британские военные отвергли план премьера по миротворцам на Украине

Стармер 15 марта провел онлайн-встречу по ситуации на Украине. Участие в ней приняли около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи британский премьер-министр призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Москву с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих». В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. 21 марта The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Макрон отошел от идеи отправки европейских войск на Украину в пользу альтернативы в виде миротворческой миссии ООН.