The Telegraph: Макрон изучает альтернативу отправки миротворцев ЕС на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон отошел от идеи отправки европейских войск на Украину в пользу альтернативы в виде миротворческой миссии ООН, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным газеты, Макрон поднял этот вопрос в ходе саммита Европейского союза (ЕС) 20 марта, на котором присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отходит от предложения отправки войск ЕС на территорию Украины в случае прекращения огня с Россией, сообщает газета. Вместо этого он обращается к воздушной и морской поддержке для защиты Украины.
Макрон был одним из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в феврале 2024 г.
15 марта 2025 г. в интервью Parisien Макрон заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. Он также сообщил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.
17 марта представитель Стармера сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран. Политик сообщил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил. Ожидается, что в коалицию войдет Франция, об остальных предполагаемых участниках не сообщалось.