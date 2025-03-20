Bloomberg: инициативы Макрона могут привести к столкновению с Трампом
Инициативы президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта могут привести его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg отмечает, что в последние недели Макрон принял глав военных ведомств более чем из 30 стран. Совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером они планируют собрать представителей стран, которые готовы предоставить Украине военную поддержку в случае прекращения огня с Россией.
На фоне растущего противостояния мнений США и ЕС относительно методов урегулирования конфликта на Украине отношения Макрона и Трампа также сталкиваются с препятствиями. Как пишет агентство, учитывая, что французский президент имеет давние отношения с американским лидером, эта связь позволила Макрону стать «ориентиром» в отношениях Европы и США.
Макрон был одним из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в феврале 2024 г.
15 марта 2025 г. в интервью Parisien Макрон заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. Он также сообщил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.
17 марта представитель Стармера сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран. Политик сообщил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил. Ожидается, что в коалицию войдет Франция, об остальных предполагаемых участниках не сообщалось.