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Макрон поддержал идею о перемирии на Украине

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.

Макрон рассказал, что после онлайн-встречи мировых лидеров 15 марта он провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.

«Оружие должно замолчать», – написал Макрон.

Макрон заявил, что теперь Франция и ее партнеры должны предоставить конкретные план по украинскому урегулированию, который бы обеспечивал стране надежные гарантии безопасности.

11 марта после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, в которой приняли участие около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи Стармер призвал их продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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