Макрон поддержал идею о перемирии на Украине

11 марта после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения.