Макрон поддержал идею о перемирии на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.
Макрон рассказал, что после онлайн-встречи мировых лидеров 15 марта он провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.
«Оружие должно замолчать», – написал Макрон.
Макрон заявил, что теперь Франция и ее партнеры должны предоставить конкретные план по украинскому урегулированию, который бы обеспечивал стране надежные гарантии безопасности.
11 марта после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения.
15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, в которой приняли участие около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи Стармер призвал их продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».