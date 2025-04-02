WS: идея отправки европейских войск на Украину кажется простой только на бумаге

Он также отметил, что боевые самолеты западных стран будут уязвимы на востоке Украины из-за мощной системы ПВО России, а военно-морской флот столкнется с серьезными ограничениями за пределами Одессы, находящейся под угрозой российских ракетных ударов. Экс-помощник замминистра обороны США напомнил, что Москва согласилась на сделку по Черному морю, однако она может быть расторгнута в случае ввода британских и французских военно-морских сил под предлогом защиты Украины. Несмотря на наличие авианосцев у Франции и Великобритании, остается под вопросом, готовы ли они рисковать столь важными стратегическими активами вблизи РФ.