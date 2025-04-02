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WS: идея отправки европейских войск на Украину кажется простой только на бумаге

Ведомости

Планы европейских лидеров по возможному введению войск на Украину выглядят убедительно лишь на бумаге, но их воплощение столкнется с серьезными трудностями. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons Substack.

По его словам, у стран ЕС нет ни четкой стратегии, ни достаточных ресурсов для реализации подобных инициатив.

«У Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве (и у них нет запасов оружия), чтобы быть чем-то большим <…> Европейцам придётся ожидать ответного удара со стороны русских», – написал он.

Он также отметил, что боевые самолеты западных стран будут уязвимы на востоке Украины из-за мощной системы ПВО России, а военно-морской флот столкнется с серьезными ограничениями за пределами Одессы, находящейся под угрозой российских ракетных ударов. Экс-помощник замминистра обороны США напомнил, что Москва согласилась на сделку по Черному морю, однако она может быть расторгнута в случае ввода британских и французских военно-морских сил под предлогом защиты Украины. Несмотря на наличие авианосцев у Франции и Великобритании, остается под вопросом, готовы ли они рисковать столь важными стратегическими активами вблизи РФ.

27 марта в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские миротворцы, которые могут быть размещены на Украине, будут готовы дать «военный ответ» в случае нападения. Однако французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут располагаться на линии фронта и не будут вступать в конфликт с Вооруженными силами Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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