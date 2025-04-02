WS: идея отправки европейских войск на Украину кажется простой только на бумаге
Планы европейских лидеров по возможному введению войск на Украину выглядят убедительно лишь на бумаге, но их воплощение столкнется с серьезными трудностями. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons Substack.
По его словам, у стран ЕС нет ни четкой стратегии, ни достаточных ресурсов для реализации подобных инициатив.
«У Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве (и у них нет запасов оружия), чтобы быть чем-то большим <…> Европейцам придётся ожидать ответного удара со стороны русских», – написал он.
Он также отметил, что боевые самолеты западных стран будут уязвимы на востоке Украины из-за мощной системы ПВО России, а военно-морской флот столкнется с серьезными ограничениями за пределами Одессы, находящейся под угрозой российских ракетных ударов. Экс-помощник замминистра обороны США напомнил, что Москва согласилась на сделку по Черному морю, однако она может быть расторгнута в случае ввода британских и французских военно-морских сил под предлогом защиты Украины. Несмотря на наличие авианосцев у Франции и Великобритании, остается под вопросом, готовы ли они рисковать столь важными стратегическими активами вблизи РФ.
27 марта в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские миротворцы, которые могут быть размещены на Украине, будут готовы дать «военный ответ» в случае нападения. Однако французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут располагаться на линии фронта и не будут вступать в конфликт с Вооруженными силами Российской Федерации.