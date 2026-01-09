Минобороны: РФ ответила на атаку резиденции Путина ударом «Орешника» по Украине

Минобороны: РФ ответила на атаку резиденции Путина ударом «Орешника» по УкраинеПоражена энергоинфраструктура, обеспечивающая украинский ВПК
В ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что в ходе ударов, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также энергоинфраструктура, обеспечивающая украинский военно-промышленный комплекс.
«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», – подчеркнули в Минобороны.
Ночью 9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. СМИ писали, что удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу. Мэр Львова Андрей Садовый подтверждал повреждение объекта критической инфраструктуры. Глава Киева Виталий Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.
Воздушное командование «Запад» ВВС ВСУ также сообщало, что по объекту инфраструктуры Львова был нанесен удар баллистической ракетой, скорость которой составляла 13 000 км/ч.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, их нейтрализовали. Лавров тогда предупредил, что ВС РФ уже определили объекты для ответных ударов и время их нанесения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на резиденцию Путина террористическим актом, направленным против усилий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Сам Трамп 5 января заявил, что не верит в версию о попытке Украины нанести удар по резиденции российского лидера. По его словам, некое происшествие действительно случилось «довольно близко» к гособъекту, но не имеет к нему отношения.