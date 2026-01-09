Минобороны: РФ ответила на атаку резиденции Путина ударом «Орешника» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на резиденцию Путина террористическим актом, направленным против усилий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Сам Трамп 5 января заявил, что не верит в версию о попытке Украины нанести удар по резиденции российского лидера. По его словам, некое происшествие действительно случилось «довольно близко» к гособъекту, но не имеет к нему отношения.