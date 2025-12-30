Газета
Политика

Кремль назвал атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать усилия Трампа

Военные знают, как, чем и когда ответить Киеву
Ведомости

Атака на государственную резиденцию президента РФ является террористическим актом, направленным против Владимира Путина и усилий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не только лично против президента Путина. А здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», – подчеркнул Песков. Он добавил, что российские военные знают, «как, чем и когда отвечать».

Песков также подчеркнул, что Россия ужесточит переговорную позицию по Украине.

Представитель Кремля отметил, что президенты России и США сохраняют доверительный характер диалога и продолжают контакты. По его словам, подобные провокации и «акты государственного терроризма» не способны повлиять на уровень этого диалога.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала при помощи беспилотников государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все их удалось уничтожить. Лавров подчеркнул, что атака произошла в момент контактов между РФ и США по урегулированию конфликта. Министр отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что Трамп был шокирован и возмущен атакой ВСУ на резиденцию Путина. По его словам, это может повлиять на американские подходы во взаимодействии с Зеленским. Ушаков также сообщил, что Путин предупредил президента США о неизбежности ответа России на атаку в Новгородской области.

