Кремль назвал атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать усилия Трампа

«Не только лично против президента Путина. А здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», – подчеркнул Песков. Он добавил, что российские военные знают, «как, чем и когда отвечать».