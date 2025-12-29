Полное заявление Ушакова о разговоре Путина и Трампа





Сегодня между российским и американским президентами состоялся очередной телефонный разговор. Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией.



В их подаче, то есть в подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня.



Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта. Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении, но, по нашей оценке, все равно оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств.



И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа на то, что фактически сразу после того, как американская сторона сочла переговорный раунд в Мар-а-Лаго успешным, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия – атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.



С нашей стороны было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.



И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки».



Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду договоренностей, достигнутых на предыдущем этапе, и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена – об этом было заявлено очень четко.



И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе.



Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее.