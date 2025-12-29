Трамп заявил о большом прогрессе в украинском вопросе
В процессе мирного урегулирования украинского конфликта достигнут значительный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским во Флориде.
«Кто-то скажет, что на 95%, я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса в прекращении конфликта», – сказал Трамп на пресс-конференции (цитата по Sweden Herald).
По словам американского лидера, они с Зеленским обсудили «почти все темы» и «вникли в детали». Трамп отметил, что «есть один или два очень сложных вопроса», но, по его мнению, «мы справляемся очень хорошо».
Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись во Флориде 28 декабря. Лидеры обсуждали вопросы мирного урегулирования, включая американский план и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома также объявил о намерении вновь связаться с президентом РФ после встречи с Зеленским.