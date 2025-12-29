Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о большом прогрессе в украинском вопросе

Ведомости

В процессе мирного урегулирования украинского конфликта достигнут значительный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

 «Кто-то скажет, что на 95%, я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса в прекращении конфликта», – сказал Трамп на пресс-конференции (цитата по Sweden Herald).

По словам американского лидера, они с Зеленским обсудили «почти все темы» и «вникли в детали». Трамп отметил, что «есть один или два очень сложных вопроса», но, по его мнению, «мы справляемся очень хорошо».

Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись во Флориде 28 декабря. Лидеры обсуждали вопросы мирного урегулирования, включая американский план и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома также объявил о намерении вновь связаться с президентом РФ после встречи с Зеленским.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь