Главная / Политика /

Трамп намерен снова созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вновь связаться с президентом России Владимиром Путиным после своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – сказал Трамп, встречая Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго (цитата по ТАСС).

28 декабря во Флориде проходят переговоры между Трампом и Зеленским. Обсуждаются вопросы мирного урегулирования, включая американский план и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил Путину.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с президентом Украины.

Ушаков также рассказал, что президенты России и США договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи Трампа и Зеленского.

Читайте также:Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
