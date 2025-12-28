Трамп намерен снова созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

«Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – сказал Трамп, встречая Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго (цитата по ТАСС).