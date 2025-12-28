Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Трамп провел телефонный разговор с ПутинымБеседа состоялась в преддверии встречи американского президента с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о проведении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтвердил ТАСС, что диалог действительно состоялся. Об итогах разговора проинформирует помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнил он.
Трамп назвал разговор очень хорошим и продуктивным. Беседа состоялась за несколько часов перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Говоря с Путиным до встречи с Зеленским, Трамп дает понять, что будет всегда согласовывать детали мирного процесса с Россией, чтобы подчеркнуть свою нейтральность, рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По словам эксперта, американский президент хочет показать, что не поддается манипуляциям со стороны своих европейских союзников.
«Такой подход работает. Он частично отрезвляет и Европу, и Украину», – сказал эксперт.
Сейчас идет активное согласование контуров потенциальных крупных договоренностей, поэтому Трамп старается поддерживать активный контакт с Россией, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт объяснил, что у двух основных сторон переговоров – России и США – есть некоторое общее видение ситуации и, вероятно, договоренности по результатам поездки спецпосланника президента Кирилла Дмитриева и последовавшего контакта помощника президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова с американской стороной.
Нынешний разговор с Путиным может быть мощным сигналом – напоминанием, что основные переговоры ведут именно Москва и Вашингтон, особенно на фоне затягивания процесса со стороны Брюсселя и Лондона, чему служат все контр-инициативы и поиск средств на поддержку Киева. «При этом не следует торопиться. Нужно дождаться фактических результатов – откаты в переговорном процессе уже бывали, но сейчас он качественно отличается от того состояния, которое мы могли наблюдать в начале года, например», – сказал Павлов.
24 декабря Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется. Он объяснил, что уже начались рождественские каникулы. Однако если будет необходимость, то звонок можно оперативно организовать. Вместе с тем американский лидер 26 декабря сказал, что планирует в ближайшее время созвониться со своим российским коллегой. Тогда он не назвал точных сроков, уточнив, что диалог «вскоре» состоится.
Последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 16 октября. Тогда лидеры договорились провести встречу на высшем уровне в Будапеште. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.
28 декабря Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Начало встречи в городе Палм-Бич штата Флорида запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск). Украинский президент уже прибыл в США. Стороны планируют обсудить урегулирование украинского конфликта, ранее США уже представили свой мирный план на этот счет, однако затем Украина и ее европейские союзники внесли в него существенные изменения.