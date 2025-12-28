Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Нынешний разговор с Путиным может быть мощным сигналом – напоминанием, что основные переговоры ведут именно Москва и Вашингтон, особенно на фоне затягивания процесса со стороны Брюсселя и Лондона, чему служат все контр-инициативы и поиск средств на поддержку Киева. «При этом не следует торопиться. Нужно дождаться фактических результатов – откаты в переговорном процессе уже бывали, но сейчас он качественно отличается от того состояния, которое мы могли наблюдать в начале года, например», – сказал Павлов.