Встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия европейских лидеров

Кроме того, украинский мирный план предусматривает гарантии безопасности для страны по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Зеленский указывал, что последняя версия американского плана урегулирования украинского конфликта не требует от Киева официально отказаться от курса на вступление в НАТО.