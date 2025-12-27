Встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия европейских лидеров

Встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия европейских лидеровВ ЕС контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные – СМИ
Запланированная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдет без участия европейских лидеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США и Европы.
По словам американских чиновников, в Белом доме рассчитывают, что встреча будет продуктивной, при этом конкретные цели переговоров официально не раскрываются. Сам Зеленский ранее заявил изданию Axios, что намерен добиться соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Как уточнили источники Reuters, представители стран ЕС не будут присутствовать на самой встрече. Вместе с тем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в телефонном разговоре, который запланирован на 26 декабря. В нем также должны участвовать Зеленский, Трамп и ряд европейских лидеров.
Европейские чиновники отмечают, что Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера.
«При Трампе не существует сценария с низким уровнем риска», – заявил один из представителей НАТО.
26 декабря Трамп в интервью Politico сообщил, что мирный план президента Украины будет возможен только после его одобрения.
Согласно предложению украинской стороны, Киев настаивает на полном выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Однако в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях украинская армия останется на текущей линии фронта.
Кроме того, украинский мирный план предусматривает гарантии безопасности для страны по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Зеленский указывал, что последняя версия американского плана урегулирования украинского конфликта не требует от Киева официально отказаться от курса на вступление в НАТО.