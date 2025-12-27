Трамп: план Зеленского невозможен без одобрения США
Мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет возможен только после одобрения американского лидера Дональда Трампа. Об этом президент США заявил в интервью Politico.
«У него [Зеленского] ничего не будет, пока я это не одобрю», – сказал он.
До этого не было известно, является ли представленный Зеленским план согласованным США и Украиной черновым вариантом документа. Согласно предложению украинской стороны, Киев настаивает на полном выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Однако в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях украинская армия останется на текущей линии фронта.
Кроме того, украинский мирный план предусматривает гарантии безопасности для страны по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Зеленский указывал, что последняя версия американского плана урегулирования украинского конфликта не требует от Киева официально отказаться от курса на вступление в НАТО.
Москва скептически отнеслась к возможности такой инициативы. Прежде всего, этот план сильно отличается от обсуждаемого Россией с США, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после поездки в Майами для встречи с представителями США говорил, что главные параметры позиции Москвы хорошо известны коллегам из Вашингтона.