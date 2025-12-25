Эксперты оценили приемлемость «плана Зеленского» для России

Изначально президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 г., но они так и не состоялись из-за объявленного в стране военного положения. На встрече с журналистами 23 декабря Зеленский допустил их проведение спустя как минимум два месяца после полного прекращения огня. Этот вопрос также затронул российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 19 декабря. Он заявил, что Москва вправе потребовать от украинского руководства возможности участия в голосовании для украинских граждан, проживающих в России. Всего, по его оценкам, на российской территории их может быть от 5 млн до 10 млн человек.