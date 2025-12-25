Эксперты оценили приемлемость «плана Зеленского» для России

Эксперты оценили приемлемость «плана Зеленского» для РоссииВероятно, над окончательным вариантом предстоит еще много работать
Президент Украины Владимир Зеленский представил проект мирного плана из 20 пунктов, который, по его словам, Киев согласовывает с Москвой и Вашингтоном на переговорах. Выдержки из этого документа портал «Страна.ua» опубликовал 24 декабря, на следующий день после встречи Зеленского с журналистами. Пока не известно, является ли этот документ черновым вариантом плана, уже согласованного между Украиной и США для передачи Москве, или это лишь видение украинской стороны.
Одной из самых сложных проблем для окончания конфликта Зеленский назвал вопрос территорий. Киев настаивает на полном выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Однако в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях украинская армия останется на текущей линии соприкосновения войск. Российские власти неоднократно одним из ключевых условий для прекращения боевых действий ставили вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из этих регионов, вошедших в состав России по итогам референдума в 2022 г. США, в свою очередь, предлагают компромиссный вариант – создание на спорном участке ДНР свободной экономической зоны.
Документ также затрагивает проблему экономики и совместной эксплуатации Запорожской АЭС. Для восстановления разрушенного в результате боевых действий хозяйства предлагается создать несколько фондов в размере $800 млрд, которые будут пополняться за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора. Войдут ли туда средства от замороженных российских активов, неизвестно.
Еще документ закрепляет суверенитет Украины, соглашение о ненападении между Москвой и Киевом с мониторингом на линии соприкосновения без уточнения состава его участников. Он также фиксирует безъядерный статус Украины, в обмен на это страна получит гарантии безопасности по образцу ст. 5 устава НАТО от США, самого Североатлантического альянса и европейских государств. Численность ВСУ фиксируется на уровне 800 000 человек в мирное время. Контролировать выполнение соглашения будет Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Изначально президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 г., но они так и не состоялись из-за объявленного в стране военного положения. На встрече с журналистами 23 декабря Зеленский допустил их проведение спустя как минимум два месяца после полного прекращения огня. Этот вопрос также затронул российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 19 декабря. Он заявил, что Москва вправе потребовать от украинского руководства возможности участия в голосовании для украинских граждан, проживающих в России. Всего, по его оценкам, на российской территории их может быть от 5 млн до 10 млн человек.
После публикации проекта мирного договора в украинских СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов относительно подлинности этих пунктов. «Россия готова и хочет завершить украинский конфликт на основе принципов, изложенных мною летом 2024 г. в МИД России», – заявил Путин 19 декабря. В его выступлении к этим принципам относились вывод украинских войск со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ от вступления Украины в НАТО и снятие антироссийских санкций.
Впервые якобы черновой вариант мирного плана был опубликован в западных СМИ в середине ноября. Изначально он состоял из 28 пунктов, но впоследствии сократился до 20. В основу документа легли принципы, согласованные Путиным и Трампом в августе во время двустороннего саммита на Аляске, писали западные издания. С тех пор российская сторона ведет согласование пунктов потенциального договора с американскими представителями.
Последний раз стороны провели переговоры по этому поводу 20–21 декабря во время встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями.
Перед раскрытием содержания мирного плана Зеленский, скорее всего, согласовал этот вопрос с Вашингтоном, допустил ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Впрочем, этот документ по большому счету не может служить базой для мирного плана, а является скорее переговорной позицией Киева. За основу же диалога могут быть взяты лишь те пункты, которые обсуждают представители России и США, подчеркнул политолог.
По словам Силаева, предложенный Зеленским проект мирного плана содержит ряд неприемлемых для Москвы предложений. Во-первых, численность ВСУ в 800 000 человек перечеркивает одну из основных целей Москвы в конфликте – демилитаризацию Украины. Во-вторых, введение образовательных программ о толерантности в украинских школах – это еще не денацификация, для этого Киеву следует отменить ряд дискриминационных законов. Наконец, отметил эксперт, украинское руководство отказывается выводить свои войска из Донбасса, что также неприемлемо для российской стороны.
Заявление Зеленского сделано с целью затягивания и забалтывания переговоров, чтобы впоследствии обвинить Россию в их срыве, заметил завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С этой целью Киев предлагает заведомо неприемлемые для Москвы условия мира. Кроме того, продолжает эксперт, украинское руководство пытается дождаться промежуточных выборов в конгресс США, рассчитывая, что на них победу одержат демократы и таким образом ослабят позиции Трампа.