Каково значение переговоров США с представителями России и Украины в Майами

На переговорах по украинскому урегулированию достигнут прорыв, заявил вице-президент США Джеймс Вэнс в интервью порталу UnHerd, опубликованному 22 декабря. По словам Вэнса, прогрессом можно считать понимание спектра проблемных тем: «Итак, прорыв, который, как мне кажется, мы совершили, заключается в том, что все проблемы на виду». В качестве одной из основных он назвал вопрос территорий. «Думаю, русские правда хотят контролировать Донецк (предположительно он имеет в виду территорию ДНР. – «Ведомости»). Украинцы, понятное дело, видят в этом проблему для безопасности, хотя в частном порядке признают, что в итоге они, возможно, потеряют Донецк...» – сказал Вэнс. На вопрос о том, кто является «основным препятствием» на пути к завершению конфликта (интервьюер перечислил Россию, Украину и Европу), Вэнс ответил, что вызовы исходят со стороны «всех трех сторон».