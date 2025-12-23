Каково значение переговоров США с представителями России и Украины в Майами

Каково значение переговоров США с представителями России и Украины в МайамиВице-президент США Джеймс Вэнс говорит о прогрессе при отсутствии гарантий
На переговорах по украинскому урегулированию достигнут прорыв, заявил вице-президент США Джеймс Вэнс в интервью порталу UnHerd, опубликованному 22 декабря. По словам Вэнса, прогрессом можно считать понимание спектра проблемных тем: «Итак, прорыв, который, как мне кажется, мы совершили, заключается в том, что все проблемы на виду». В качестве одной из основных он назвал вопрос территорий. «Думаю, русские правда хотят контролировать Донецк (предположительно он имеет в виду территорию ДНР. – «Ведомости»). Украинцы, понятное дело, видят в этом проблему для безопасности, хотя в частном порядке признают, что в итоге они, возможно, потеряют Донецк...» – сказал Вэнс. На вопрос о том, кто является «основным препятствием» на пути к завершению конфликта (интервьюер перечислил Россию, Украину и Европу), Вэнс ответил, что вызовы исходят со стороны «всех трех сторон».
Среди других тем, которые влияют на динамику переговоров, Вэнс вспомнил вопрос контроля над Запорожской АЭС, о правах русскоязычного населения Украины, а также об украинцах, которые остались на территориях России, «но хотят жить на Украине». Кроме того, он упомянул тему восстановления Украины. Вице-президент подчеркнул, что, по его мнению, «хотя бы в последние несколько месяцев» все стороны ответственно относятся к переговорам.
В заключительной части своего ответа на вопрос о переговорах Вэнс уточнил: «Мы попытаемся решить эту проблему. Мы продолжим переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал оставаться уверенным в том, что мы придем к мирному решению. Я думаю, есть хороший шанс, что мы это сделаем, одновременно я думаю, есть хороший шанс, что мы этого не сделаем».
Интервью Вэнса предшествовали консультации России с США, прошедшие в Майами 20–21 декабря. При этом 19 декабря также стартовали американо-украинские консультации. На встрече с американцами российскую сторону представлял гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В ночь на 21 декабря, общаясь с журналистами, он назвал переговоры конструктивными. Со стороны США на консультациях присутствовали спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию и ответственный за диалог с Москвой Стивен Уиткофф, а также зять президента Джаред Кушнер. На своей странице в Х (экс-Twitter) Уиткофф назвал переговоры продуктивными и конструктивными. По словам Уиткоффа, в переговорах также участвовал сотрудник Управления общих служб (GSA) Джош Грюнбаум, который тоже входит в переговорную команду по урегулированию конфликта в Газе и имеет опыт работы в инвестиционной сфере.
Ранее в СМИ уже несколько раз звучали тезисы о том, что наиболее сложными для переговорного процесса являются вопросы территорий и гарантий безопасности.
В широком смысле мы можем лишь говорить о росте количества этих встреч и попыток челночной дипломатии, но, насколько качественно проходят дискуссии и поиск компромисса, пока непонятно, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «Опираться на официальные заявления я бы не стал. В сухом остатке – топтание на одном месте продолжается, но только более активно, ускоренно и учащенно, в режиме реалити-шоу. Можно ли это считать прогрессом – вопрос открытый», – сказал он.
Сейчас стороны имеют дело с обсуждением конкретных деталей и аспектов мирного плана, говорит доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. По словам эксперта, идет конкретная работа по формулированию условий будущих договоренностей. Между тем очевидно, что до консенсуса еще далеко. По его словам, хотя Европа и перестала выставлять России ультимативные требования, она по-прежнему пытается решить задачи по «антироссийскому военному освоению украинской территории» чужими руками.