Диалог Путина и Трампа маловероятен из-за «рождественского затишья» в США

Диалог Путина и Трампа маловероятен из-за «рождественского затишья» в СШАПри этом разговор могут согласовать оперативно, сказал Песков «Ведомостям»
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на «рождественское затишье» в США.
«У них же начинаются – считайте уже начались – рождественские каникулы. Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать [разговор]», – сказал он.
На вопрос о том, планируются ли контакты со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, Песков сообщил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложил Владимиру Путину информацию о прошедших российско-американских переговорах в Майами: «Сейчас она будет проанализирована, а потом уже будет приниматься решение дальше».
С конца ноября стартовали обсуждения нового проекта мирного плана, подготовленного Вашингтоном. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Изначально он состоял из 28 пунктов, позже он был сокращен.
Российская сторона в целом положительно оценила документ, в то время как украинская и европейская стороны указали на спорные пункты. Это касается, прежде всего, вопроса территорий, гарантий безопасности и ограничения численности ВСУ. 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский представил свои 20 пунктов мирного плана. Согласно ему, Украине предоставят гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а останется «стоять, где стоит». Россия, по украинскому плану, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
21 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей между Москвой и Киевом. Ушаков указал, что Москва ждет четкого следования договоренностям, достигнутым в ходе встречи Путина и Трампа на Аляске.