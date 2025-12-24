Диалог Путина и Трампа маловероятен из-за «рождественского затишья» в США

Российская сторона в целом положительно оценила документ, в то время как украинская и европейская стороны указали на спорные пункты. Это касается, прежде всего, вопроса территорий, гарантий безопасности и ограничения численности ВСУ. 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский представил свои 20 пунктов мирного плана. Согласно ему, Украине предоставят гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а останется «стоять, где стоит». Россия, по украинскому плану, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.